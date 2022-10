Как вывести атрибуты товара Woocommerce ?

Здравствуйте, дорогие друзья!

При разработке интернет-магазина часто приходится сталкиваться с необходимостью добавления и вывода атрибутов товара Woocommerce.

Атрибуты используются в Woocommerce для фильтрации и для более наглядного отображения характеристик товара.

Для их добавления нам нужно:

Для удаления атрибута используем ссылку «Уладить», которая появляется при наведении на строку с его названием.

По умолчанию Woocommerce все добавленные значения выводит на вкладке «Детали» или «Характеристики»

Если их не много, то это не всегда удобно. Было бы лучше вывести их справа от основного изображения или прямо на странице категории.

1 Переходим в раздел «Плпагины» — «Добавить новый» в адмистративной части WordPress и в строку поиска вставляем «WooCommerce Show Attributes», а затем устанавливаем его и активируем.

2 После активации открываем раздел «Woocommerce» – «Настройки» и здесь переходим на вкладку «Товар».

3 На этой вкладке кликаем на ссылку «Show Attributes».

4 Для отображения атрибутов на странице товара справа от основного изображения ставим галочку возле пункта «Show Attributes on Product Page».

5 Чтобы вывести их на странице категории выбираем один из предложенных вариантов из раскрывающегося списка «Show Attributes on Shop Pages»

No – не отображать.



Show them above the price – вывести атрибуты товара над ценой.

Show them above «Add to Cart» — вывести над кнопкой «Купить».

6 Другие настройки плагина:

Show Attributes on Cart Page – позволяет отображать их на странице корзины.

Show Attributes on Customer Order Emails – показать атрибуты в письме покупателю, в счетах и квитанциях.

Show Attributes on Admin New Order Email — показать в письме администратору, в счетах и квитанциях.

Show Attributes on Admin Order Details Page – вывести атрибуты товара в административной части в деталях заказа.

Так же плагин имеет ряд дополнительных настроек. Я рассмотрела только основные.